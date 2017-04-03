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сегодня, 13:43 3

СМИ: самолёт со сломанным шасси 3,5 часа кружил над Хабаровском, прежде чем сесть

СМИ: самолёт со сломанным шасси 3,5 часа кружил над Хабаровском, прежде чем сесть
Фото: vostokmedia.com

В аэропорт Хабаровска вынужденно вернулся самолёт, выполнявший рейс в Шереметьево. Лайнер поднялся в небо утром в понедельник, 22 мая. Почти сразу экипаж обнаружил проблемы с шасси и решил вернуться. Прежде чем сесть, самолету пришлось кружить над аэропортом, вырабатывая топливо, в течение почти четырёх часов, передаёт РИА «Восток-Медиа».

Посадка Airbus A330-300 планировалась на 13:30, однако время сдвинули.

«Рейс Хабаровск – Москва вылетел в 10:35, однако через некоторое время экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка ожидается в 13:30», – сообщила начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Пользователи социальных сетей написали, что у самолёта возникли проблемы с шасси. По неофициальным данным, фрагменты шин обнаружили на взлётно-посадочной полосе. Это объясняет длительное кружение воздушного судна в ожидании непростой посадки. В пресс-службе хабаровского аэропорта информацию не подтвердили и не опровергли.

В итоге всё завершилось благополучно. Борт A330-300 приземлился в аэропорту «Хабаровск – Новый». Судя по снимкам, на которых запечатлена зона взлётно-посадочной полосы, густой дым и другие признаки, характерные при аварии, отсутствуют.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Татьяна90

    Татьяна90
    3 часа назад

    Слава богу что всё обошлось!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Кто тут хаял ВИМов с Пегасами и нахваливал "Аэрофлот" с рейсом из Хабаровска? Получите - распишитесь.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Дымовая завеса - это аццкий отжыг.

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