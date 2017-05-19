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Амурские археологи впервые исследуют округ Хэйхэ

Амурские археологи впервые исследуют округ Хэйхэ
Фото: academ.info

Впервые в истории российской археологической науки российские и китайские археологи проведут совместные полевые научные исследования на территории Китая. Экспедиция по изучению памятников археологии в районе городского округа Хэйхэ пройдёт в мае 2017 года.

В экспедиции примут участие сотрудники Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и специалисты Амурской лаборатории археологии и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН, а также сотрудники Хэйлунцзянского университета.

«Мы долго к этому шли и вот наконец-то начинаем! Мы знаем, какие памятники археологии есть на нашем берегу, но не знаем, какие на китайском. Там практически никто не работал. Это стало возможно благодаря соглашению о сотрудничестве нашего центра и Хэйлунцзянского университета», – прокомментировал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

В июле работы продолжатся на территории Амурской области.

Итоги совместных исследований будут представлены в совместных публикациях сторон на русском и китайском языках, также предусмотрены организация и проведение общих научно-практических конференций и семинаров по результатам совместной деятельности.

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#история #Китай #наука

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