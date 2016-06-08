Пациентки женской консультации Благовещенска сдавали анализы со своими пробирками

В благовещенской женской консультации № 2 возникли трудности с пробирками для сдачи крови на анализ. На двери процедурного кабинета появилось объявление о приостановлении забора крови в связи с отсутствием пробирок. При этом пациентам разрешили приносить свои пробирки.

Одна из пациенток столкнулась с проблемой 22 мая, но, по ее словам, трудности с пробирками возникли несколькими днями раньше.

«Женщины сначала отстоят очередь, а потом им приходится ехать самим покупать пробирки. Причем в обычной аптеке их не купишь, нужно ехать в Амурскую медицинскую компанию. Врачи направления дают, но не предупреждают об отсутствии пробирок. Объявление на двери из-за очереди не все сразу видят. У них с пятницы пробирок нет и сказали, что будут только во вторник», – высказалась Александра, одна из пациенток.

В женской консультации причину отсутствия пробирок объяснили тем, что у компании-поставщика сгорел склад.

«По факту ситуации с отсутствием пробирок для забора крови у пациенток в женской консультации № 2 городской клинической больницы Благовещенска сообщаем, что сбой с поставками пробирок произошел в связи с нештатной ситуацией у компании-поставщика: несколько дней назад сгорел склад с данной продукцией», – пояснили в пресс-службе амурского минздрава.

Также в региональном ведомстве добавили, что в настоящее время руководством Благовещенской городской клинической больницы проблема дефицита пробирок в медицинской организации решена. Пробирки есть в наличии. Диагностические отделения работают в штатном режиме.

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#жизнь #здоровье

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Екатерина PL