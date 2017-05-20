В Благовещенске ищут мопедиста, сбившего девушку и скрывшегося

Фото: tvc.ru

В областном центре Приамурья полицейские несколько дней ищут водителя мопеда, который сбил девушку-пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Благовещенская ГИБДД.

Инцидент произошел 18 мая в 21:25 на регулируемом перекрестке улиц Студенческой и Институтской. Мопедист поворачивал налево и не пропустил девушку-пешехода 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия горожанка получила травмы.

Любую информацию об аварии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 55-82-40. Или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев