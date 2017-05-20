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сегодня, 13:15 1

В Благовещенске ищут мопедиста, сбившего девушку и скрывшегося

В Благовещенске ищут мопедиста, сбившего девушку и скрывшегося
Фото: tvc.ru

В областном центре Приамурья полицейские несколько дней ищут водителя мопеда, который сбил девушку-пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Благовещенская ГИБДД.

Инцидент произошел 18 мая в 21:25 на регулируемом перекрестке улиц Студенческой и Институтской. Мопедист поворачивал налево и не пропустил девушку-пешехода 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия горожанка получила травмы.

Любую информацию об аварии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 55-82-40. Или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • rostovanasa

    rostovanasa
    4 минуты назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda

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