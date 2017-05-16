Участок улицы Загородной на две недели закроют на ремонт

С 23 мая участок улицы Загородной между Зейской и Амурской закроют на ремонт. Дорожники в течение двух недель будут восстанавливать проезжую часть и объекты благоустройства, которые были повреждены в ходе реконструкции коллектора. Завершить работы планируют к 6 июня.

В понедельник 22 мая в связи с ремонтом движение для автомобилистов ограничили на перекрестках улиц Политехнической и Краснофлотской, а также на пересечении Шимановского и Амурской. Половину проезжей части закрыли по улице Амурской между Чайковского и Пушкина, по Красноармейской между Шевченко и Б. Хмельницкого, а также по Нагорной в районе строения № 3.

На улице Амурской между Мухина и Артиллерийской коммунальщики продолжают капитальный ремонт теплосетей. Закончат работы к 29 июня.

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Нино Кохреидзе