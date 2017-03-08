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На ремонт благовещенского ЗАГСа потратят 1,9 миллиона рублей

На ремонт благовещенского ЗАГСа потратят 1,9 миллиона рублей

В понедельник, 22 мая, в Приамурье начинаются ремонтные работы в дворцах бракосочетания. Работами в благовещенском ЗАГСе будет заниматься ООО «Гермес» – эта фирма выиграла соответствующий электронный аукцион. За свои услуги она получит чуть более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, 22 мая в Приамурье начинают ремонт в пяти зданиях ЗАГСа – в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Шимановске и Новокиевском Увале. На это будет потрачено около 5 миллионов рублей. На режим работы учреждений ремонт не повлияет.

Работы в благовещенском дворце бракосочетания должны быть завершены за месяц. Они финансируются из бюджета Амурской области на 2017 год. Ремонт предполагает окраску фасадов, оштукатуривание колонн, облицовку ступеней керамогранитными плитками, замену внутренних дверей и другое.

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#строительство

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Комментарии
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  • rostovanasa

    rostovanasa
    2 минуты назад

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