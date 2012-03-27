Прокурор заставил больницу купить аппарат для оперативной диагностики кардиозаболеваний

Фото: medservice.info

Серышевская больница приобрела портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров по требованию прокурора Серышевского района. Отсутствие аппарата выявили в ходе проверки.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения области отсутствовала необходимая техника. В кабинете кардиолога не было экспресс-анализатора кардиомаркеров. Этот аппарат позволяет в кратчайшие сроки поставить диагноз по забору крови и незамедлительно начать медикаментозное лечение. Приобрести его ранее требовал областной Росздравнадзор. Но в учреждении требование не выполнили. Таким образом, в больнице нарушили права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Главному врачу Серышевской больницы прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан. В итоге в больницу купили необходимый аппарат, а специалиста, ответственного за организацию и осуществление закупки медицинского оборудования, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 408

#закон #здоровье

распечатать

Нино Кохреидзе