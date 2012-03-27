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Прокурор заставил больницу купить аппарат для оперативной диагностики кардиозаболеваний

Прокурор заставил больницу купить аппарат для оперативной диагностики кардиозаболеваний
Фото: medservice.info

Серышевская больница приобрела портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров по требованию прокурора Серышевского района. Отсутствие аппарата выявили в ходе проверки.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения области отсутствовала необходимая техника. В кабинете кардиолога не было экспресс-анализатора кардиомаркеров. Этот аппарат позволяет в кратчайшие сроки поставить диагноз по забору крови и незамедлительно начать медикаментозное лечение. Приобрести его ранее требовал областной Росздравнадзор. Но в учреждении требование не выполнили. Таким образом, в больнице нарушили права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Главному врачу Серышевской больницы прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан. В итоге в больницу купили необходимый аппарат, а специалиста, ответственного за организацию и осуществление закупки медицинского оборудования, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • rostovanasa

    rostovanasa
    2 минуты назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo

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