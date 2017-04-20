Житель Приамурья перебежал по льду в соседний Хэйхэ

Фото: fotokto.ru

23-летний житель Свободненского района незаконно пересек границу России. Парень перебежал по льду реки Верхний Амур в город Хэйхэ. Инцидент произошел 15 ноября 2016 года.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в тот же день молодой человек был задержан в Хэйхэ китайскими пограничниками. 16 ноября нарушителя передали российской стороне.

Было возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовному кодексу РФ за незаконное пересечение Государственной границы РФ судом может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

В ходе расследования установили, что амурчанин был невменяем, когда пересекал реку по льду. Дело направили в суд для «применения принудительной меры медицинского характера».

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#Китай #происшествия

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Александр Авдеев