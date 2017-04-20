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сегодня, 12:12 3

Житель Приамурья перебежал по льду в соседний Хэйхэ

Житель Приамурья перебежал по льду в соседний Хэйхэ
Фото: fotokto.ru

23-летний житель Свободненского района незаконно пересек границу России. Парень перебежал по льду реки Верхний Амур в город Хэйхэ. Инцидент произошел 15 ноября 2016 года.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в тот же день молодой человек был задержан в Хэйхэ китайскими пограничниками. 16 ноября нарушителя передали российской стороне.

Было возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовному кодексу РФ за незаконное пересечение Государственной границы РФ судом может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

В ходе расследования установили, что амурчанин был невменяем, когда пересекал реку по льду. Дело направили в суд для «применения принудительной меры медицинского характера».

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Невменяемых наши пограничники не задерживают? И где находится река Верхний Амур?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Дело направили в суд для «применения принудительной меры медицинского характера»





    с последующей передачей обследуемого в "медучреждение строго режима"

  • rostovanasa

    rostovanasa
    1 минута назад

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