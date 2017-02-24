Чемпионат Амурской области по конному спорту собрал 46 участников (фото)

Областной чемпионат по конному спорту прошел в выходные на базе конно-спортивного клуба «Аллюр». Изначально о своем участии заявили 30 наездников, но к началу соревнований их число выросло до 46.

Соревнования прошли по нескольким категориям. Наездники верхом брали препятствия до 110 сантиметров. Участвовали представители разных клубов: КСК «Адмирал», ОАО «Росипподромы», КД «У дяди Саши» и КСК «Аллюр». Также участвовали индивидуальные коневладельцы. Заезды проходили по 4 маршрутам.

На первом маршруте с препятствием в 110 сантиметров лучшей стала Алина Абрамова 2000 года рождения и ее Черкиза. Она выступала от «Аллюра». Лучше всех высоту в 100 сантиметров взяла спортсменка ОАО «Росипподромы» Елена Санникова и ее конь Рубиновый.

На препятствии в 80 сантиметров лучших определили по двум категориям. Лучшими в категории «Любители» стали Александра Полуденко и ее конь по кличке Споттер Грей из клуба «У дяди Саши», а в категории «Дети и юноши» больше всех баллов набрали Юлия Михайлова и ее Челленджер из «Аллюра». По четвертому маршруту с высотой в 60 сантиметров победу завоевала Ксения Калинина со своим Капралом. Они выступали от «Росипподромов».

По итогам областного чемпионата сформируют команду, которая представит Приамурье на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Он, кстати, впервые пройдет в Амурской области на базе конноспортивного клуба «Аллюр».

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#Амурская осень #животные #спорт

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Нино Кохреидзе