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Представитель ЕР: переименование Барнаула в Путинград поможет городу подняться с колен (видео)

Представитель ЕР: переименование Барнаула в Путинград поможет городу подняться с колен (видео)
Фото: bloknot.ru

Переименовать Барнаул в Путинберг или Путинград предложила кандидат в муниципальные депутаты Марина Чаузова. По её мнению, это поможет городу встать с колен и получить новое развитие, передаёт «Лента.ру».

Свою идею Чаузова озвучила во время дебатов по программе развития коммунального хозяйства, а затем прокомментировала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, – абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», – уверена она.

Кандидат в депутаты также отметила, что доказательством положительного влияния смены названия города на его жизнь, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург. Чаузова также подчеркнула, что «три поселения с названием Барнаул для России – это слишком много».

В ближайшее время автор инициативы намерена составить соответствующую петицию.

Марина Чаузова зарегистрировалась кандидатом на праймериз 25 апреля. Выборы в городскую думу Барнаула пройдут в сентябре 2017 года.

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#политика #российская власть

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