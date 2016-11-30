За тайную фотосъёмку несовершеннолетних благовещенцу дали 9 лет колонии

Вынесен приговор благовещенцу, делавшему фото- и видеосъемку частной жизни лиц без их согласия. Ранее судимый мужчина снимал детей, чтобы использовать фотографии для изготовления порнографических материалов.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в незаконном сборе сведений о частной жизни лица без его согласия и осуществлении тайной фотосъёмки порнографического характера.

Как сообщало Амур.инфо, в период с октября 2015 года по январь 2016 года преступник тайно снимал соседку и её 13-летнюю дочь через дыру в стене ванной.

В этот же период 43-летний мужчина, пользуясь свободным доступом в комнату, фотографировал свои половые органы возле спавшей девочки. Объектами съёмки также стали несовершеннолетние подруги девочки.

Аналогичное фотографирование преступник произвёл с восьмилетней девочкой, находясь в гостях у знакомых. Когда родители девочки узнали об этом, обратились в полицию.

Пострадавшими по делу признаны четыре человека, среди них – три несовершеннолетние девочки.

В ходе следствия выяснили, что мужчина неоднократно отбывал наказание за преступления против половой свободы, в том числе в отношении несовершеннолетней.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Анастасия Болотина