В Селемджинском районе борются с двумя сложными пожарами: на помощь пришел вертолет Ми-8

За прошедшие выходные дни в Амурской области было зарегистрировано шесть природных пожаров: два в субботу, 20 мая, четыре – в воскресенье, 21 мая. Субботние пожары охватили территорию площадью 34 гектара, в воскресенье огонь прошелся по 69 гектарам. Два пожара в Селемджинском районе до сих пор не потушены.

Так, 20 мая первое возгорание произошло в трех километрах от населенного пункта Моховая Падь Благовещенского района. В тушении огня были задействованы 15 единиц техники и 102 человека: шесть человек из лесоохраны, 22 – из службы спасения, 74 – из государственной противопожарной службы. В тот же день пожар был ликвидирован.

Второй пожар был зарегистрирован 20 мая в Архаринском районе на общей площади 11 гектаров. В тушении были задействованы две единицы техники и 19 человек: 5 человек из парашютно-пожарной службы, 9 – из десантно-пожарной службы и 6 человек из службы спасения. Огонь был оперативно ликвидирован. Всего на тушении субботних природных пожаров было задействовано 125 человек, 19 единиц техники, в том числе два воздушных судна АН-2.

21 мая в тушении пожаров были задействованы 75 человек и 22 единицы техники, в том числе три воздушных судна. Сразу было ликвидировано два возгорания в Магдагачинском и Благовещенском районах.

Действующими на сегодня остаются два пожара в Селемджинском районе. Эти возгорания возникли в труднодоступных местах, на возвышенности. Их причина – грозовые электрические разряды. Из-за отсутствия дорог и невозможности добраться до огня пешим ходом на помощь спасателям пришел вертолет Ми-8. С его помощью на вершину сопки высотой около 850 метров при помощи спусковых устройств была высажена десантная группировка, которая за пару часов подготовила площадку для посадки вертолета.

После этого Ми-8 доставил на место тушения пожара людей и технику – всего 41 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент вертолет занимается подвозом воды. К вечеру планируется привлечь к тушению пожаров еще 33 человека, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Екатерина PL