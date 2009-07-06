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сегодня, 11:45 0

В Белогорске оцепили территорию из-за подозрительного предмета

В Белогорске оцепили территорию из-за подозрительного предмета
Фото: ivteleradio.ru

В воскресенье, 21 мая, в Белогорске по адресу: Никольское шоссе, 14, был обнаружен подозрительный металлический предмет, похожий на боеприпас. Территорию, где была сделана находка, оцепили. Как стало известно ИА «Амур.инфо», доступа туда нет до сих пор.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству сообщили, что на приусадебном участке дома № 14 на Никольском шоссе хозяева участка нашли некий металлический предмет – его выкопали из земли. Находка показалась людям подозрительной, они вызвали полицию, которая оцепила территорию. В настоящее время на месте ожидают специалиста, который установит, что это такое.

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#Белогорск #происшествия

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