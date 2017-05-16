Рекорд России по объятиям зафиксирован в Краноярске

Фото: vashgorod.ru

Рекорд России по объятиям установили в минувшие выходные в Красноярске. Мероприятие, прошедшее в фанпарке «Бобровый лог», было посвящено старту набора волонтёров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в дирекции универсиады.

«Сегодня в фанпарке 438 человек, которые заранее зарегистрировались на сайте “Бобровый лог”, одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтёров, красноярцы выстроились в шеренги и обнялись», – рассказал собеседник агентства. По его словам, рекорд фиксировался видеокамерой с квадрокоптера. Для фиксации результата в краевой центр специально прибыл официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов.

Набор волонтёров на универсиаду стартовал в воскресенье, 21 мая, в общей сложности планируется набрать 5 тысяч человек. Фанпарк «Бобровый лог» – всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске – находится в рекреационной зоне на границе с заповедником «Столбы». Он построен за счёт средств компании «Норильский никель» и является официальным спортивным объектом универсиады, там будут проводиться соревнования по горнолыжному спорту.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдёт в Красноярске.

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#жизнь #студенты

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Алексей Воскобойников