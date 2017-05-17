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В Благовещенске ищут девочку-подростка

В Благовещенске ищут девочку-подростка

Благовещенские волонтеры и полицейские разыскивают Екатерину Солопову 2002 года рождения. Девушка ушла из дома в субботу, 20 мая, и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 14-15 лет, глаза голубые, волосы русые, чуть ниже плеч, на нижней губе болячка от простудного заболевания. В день исчезновения была одета в темно-синие джинсы, черную олимпийку с розовыми полосками на рукавах.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят позвонить по телефонам: +7(4162)59-47-38; +7(4162)59-47-29, 02, а также по телефонам поисково-спасательного отряда «Амур»: 8-963-805-88-18 и 8-965-670-54-52.

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#происшествия

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Комментарии
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  • rostovanasa

    rostovanasa
    40 секунд назад

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