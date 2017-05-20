Амурчанин попал в ДТП в Приморском крае на угнанном грузовике

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Житель Амурской области, работая в Приморском крае, завладел чужим автомобилем, после чего попал на нем в ДТП. Мужчину приговорили к административному аресту.

31-летний амурчанин временно проживает в городе Дальнереченске Приморского края. Мужчина работает по найму на частном предприятии. Воспользовавшись длительным отсутствием предпринимателя и свободным доступом к ключам от грузовика Isuzu Elf, он решил завладеть транспортом.

«В течение двух дней, не имея водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, он курсировал на угнанном грузовике между городом и селом Лазо, где проживает его знакомая. В очередной раз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя из Дальнереченска в Лазо, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Бросив поврежденный автомобиль, подозреваемый скрылся с места ДТП. Однако далеко ему уйти не удалось: злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции», – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Мировой судья назначил амурчанину наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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Александр Авдеев