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222 случая укусов клещей зафиксировали в Приамурье на минувшей неделе

222 случая укусов клещей зафиксировали в Приамурье на минувшей неделе
Фото: komiinform.ru

На минувшей неделе, с 15 по 21 мая, в Амурской области было зафиксировано 222 случая укусов клещей, в том числе 68 раз паразиты укусили детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

За прошедшую неделю исследовано 126 клещей, доставленных от пострадавших. Пять из них заражены вирусом энцефалита и боррелиями, один паразит оказался заражен гранулоцитарным анаплазмозом.

Проведены акарицидные обработки 67,2 гектара территорий летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

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#здоровье

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