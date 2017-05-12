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Порошенко сбежал со встречи с украинцами под крики «Позор!» и «Брехло!» (видео)

Порошенко сбежал со встречи с украинцами под крики «Позор!» и «Брехло!» (видео)
Фото: youtube.com

Жители Украины освистали президента страны Петра Порошенко в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы», куда глава государства прибыл почтить память жертв политических репрессий. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на украинские СМИ.

После того как Порошенко произнёс официальную речь, в ходе которой президент рассказал о «людоедском сходстве нацистского и сталинского режимов», главу государства обступили десятки граждан. Люди хотели получить ответы на волнующие их вопросы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как, перебивая друг друга, украинцы задают вопросы Порошенко, но внятных ответов не получают.

«Скажите, как же так: в самой бедной державе в Европе – самый богатый президент?» – интересуется один из граждан.

«Развели в стране преступников!» – негодует другой.

Вместо того чтобы продолжить общение с народом, Порошенко помахал окружившим его людям рукой и развернулся, чтобы сесть в машину. Присутствующие начали скандировать «Ганьба!» (позор). В результате украинский лидер покинул мемориальный заповедник под крики негодующей толпы «Позор!» и «Брехло!».

Это уже не первый раз в течение последних недель, когда Порошенко оказывается в неудобной ситуации. В середине мая он заявил, что «Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей», комментируя решение Совета Европы о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. «Исчезнут очереди в посольства и визовые центры. Останется в прошлом изнурительная волокита со сбором бумаг. Люди сэкономят деньги, которые тратили на консульское сборы и услуги посредников», – обещал президент Украины.

Даже местные наблюдатели отмечали, что большинство украинцев останутся разочарованными обещаниями главы государства. Страна по-прежнему полнится слухами и мифами о том, что именно даст стране и её гражданам долгожданный безвизовый режим, констатировал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Люди почему-то свято верят в то, что “безвиз” – это то же самое, что уехать на заработки в Россию. Сколько бы им ни объясняли, что это не так, они не верят», – заявил политолог.

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#жизнь #политика #Украина

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