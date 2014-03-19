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сегодня, 10:51 4

Андрей Кончаловский не приедет в Благовещенск

Андрей Кончаловский не приедет в Благовещенск
Фото: izvestia.ru

Творческий вечер кинорежиссера Андрея Кончаловского, который должен был состояться в Благовещенске 30 мая, отменен. Об этом сообщается на сайте Амурской областной филармонии, где намечалось мероприятие.

В кассе филармонии ИА «Амур.инфо» подтвердили, что творческий вечер не состоится. Те, кто пробрел билеты, могут сдать их и получить деньги.

Как сообщалось, Андрей Кончаловский собирался посетить российские регионы в рамках юбилейного тура накануне своего 80-летия. Отменили ли творческие вечера в других дальневосточных городах, пока неизвестно.

Просмотров всего: 946

#визиты #культура

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Очень и очень жаль :(

  • Nikodim

    Nikodim
    52 минуты назад

    да, очень жаль. хочется надеяться, что эта встреча просто переносится, а не отменяется совсем.

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    36 минут назад

    Кончаловский приезжает на Дальний Восток. Но двум городам из его тура - Благовещенску и Комсомольску-наАмуре - не повезло. Их просто вычеркнули из графика...

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Потеря потерь?

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