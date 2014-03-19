Андрей Кончаловский не приедет в Благовещенск
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Кончаловского, который должен был состояться в Благовещенске 30 мая, отменен. Об этом сообщается на сайте Амурской областной филармонии, где намечалось мероприятие.
В кассе филармонии ИА «Амур.инфо» подтвердили, что творческий вечер не состоится. Те, кто пробрел билеты, могут сдать их и получить деньги.
Как сообщалось, Андрей Кончаловский собирался посетить российские регионы в рамках юбилейного тура накануне своего 80-летия. Отменили ли творческие вечера в других дальневосточных городах, пока неизвестно.
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