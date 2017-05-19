Один погиб, 19 человек получили травмы: сводка ДТП за минувшие три дня

Фото: instagram.com/blag_dtp

За минувшие три дня, с 19 по 21 мая, в Амурской области зарегистрированы 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них 19 человек получили травмы и один человек погиб. ДТП со смертельным исходом произошло в Тынде.

19 мая

В 07:50 в Ромненском районе на 59 километре автодороги Ивановка – Поздеевка неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешеходов 1967 и 1979 годов рождения. Пешеходов доставили в больницу.

В 13:10 в Благовещенске на перекрестке улиц Ленина и Пушкина водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девочек-пешеходов 2006 и 2007 годов рождения. Детям понадобилась помощь медиков.

В 14:54 в Благовещенске в районе дома № 17 по улице Пролетарской водитель 1987 года рождения, находясь за рулем Nissan Atlas, при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Isuzu Bighorn. В результате ДТП ранена женщина-водитель Isuzu 1986 года рождения.

В 16:58 в Благовещенске на перекрестке улиц Политехнической и Амурской женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Passo, не предоставила преимущество в движении автомобилю Nissan Terrano. В результате ДТП травмированы водитель и женщина-пассажир 1983 года рождения с автомобиля Toyota Passo.

В 13:19 в Благовещенске в районе дома № 105 по улице Калинина водитель 1977 года рождения, управляя автобусом, допустил падение женщины-пассажира 1941 года рождения. В результате ДТП пассажир доставлена в больницу.

20 мая

В 06:30 в Тынде опрокинулся автомобиль Toyota Corolla. В результате ДТП водитель погиб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В 14:12 в Благовещенске на перекрестке улиц Калинина и Амурская водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Nissan Almera, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девочку-пешехода 2005 года рождения. Ребенка доставили в больницу.

В 20:32 в Белогорском районе в селе Возжаевка женщина-водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Honda City, на перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю Toyota Lite Ace. Женщине-пассажиру 1980 года рождения с автомобиля Toyota Lite Ace понадобилась помощь медиков.

21 мая

В 12:08 в Благовещенске в районе дома № 3 по Новотроицкому шоссе водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Isuzu А09204, допустил падение женщины-пассажира 1949 года рождения. Пассажир доставлена в больницу.

В 18:30 в Свободном в районе дома № 74 по улице Ленина водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, сбил девочку-пешехода 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

В 19:15 в Райчихинске в районе дома № 2 по переулку Клубному женщина-водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark 2, сбила пешеходов – парня 1997 года рождения и девушку 2000 года рождения, которые двигались по проезжей части в попутном направлении. Пешеходам понадобилась помощь медиков.

В 20:15 в Ивановском районе на 17 километре автодороги Ивановка – Варваровка – Панино водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Москвич», не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы.

В 14:30 в Благовещенске на перекрестке улиц Мухина и Горького водитель 1996 года рождения, находясь за рулем Subaru Forester, при повороте направо на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Honda Fit. В ДТП ранена женщина-водитель 1979 года рождения автомобиля Honda Fit.

В 21:42 в Благовещенском районе на 51 километре автодороги Благовещенск – Свободный, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21051, при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mazda Bongo Friendee. После столкновения Mazda съехала с проезжей части дороги и перевернулась. В результате ДТП ранен водитель с автомобиля ВАЗ и водитель 1985 года рождения с «мазды».

В 22:10 в Белогорске в районе дома № 18 по улице Скорикова водитель 1992 года рождения, находясь за рулем Toyota Corona, не выбрал безопасную скорость движения и въехал в стоящий автомобиль Toyota Harrier, который отбросило на автомобиль Toyota Gaia. В ДТП травмы получил водитель автомобиля Toyota Corona, сообщает Амурская госавтоинспекция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL