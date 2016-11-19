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Амурские ушуисты привезли 4 золотые медали с чемпионата Европы

Амурские ушуисты привезли 4 золотые медали с чемпионата Европы

Амурские ушуисты завоевали четыре золотые медали на международных соревнованиях. Чемпионат Европы по юнчуньцюань и чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу и циньда прошли в столице Грузии Тбилиси.

В соревнованиях участвовали 800 спортсменов из 28 стран европейского континента. Амурскую область в Грузии представляли три спортсмена. Вместе с ними на соревнования ездила руководитель Амурской федерации ушу Наталья Шедько. Найти средства на поездку помогли министерство спорта Амурской области и областной центр развития спорта.

Артем Загибалов в возрастной категории «мужчины» по традиционному ушу занял первое и второе места. Роман Козлов выступал в категории «юниоры», он завоевал два первых места: в соревнованиях по юнчуньцюань и поединках в весовой категории до 60 килограммов. Денис Петяев в возрастной категории «мальчики» по традиционному ушу также взял золото. С собой амурские спортсмены привезли четыре золотые и одну серебряную медали.

«Высокий результат для нас стабилен и привычен, но чтобы сразу четыре золота привезти – такого еще не было», ­– поделилась руководитель Амурской федерации ушу Наталья Шедько.

Впереди у амурских ушуистов чемпионат мира. Он пройдет 11 ноября 2017 года в Чэнду (КНР).

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#дети #жизнь #спорт

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Комментарии
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  • Arbitr

    Arbitr
    48 минут назад

    Кто знает что такое циньда?

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