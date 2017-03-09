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сегодня, 10:24 6

В Благовещенске реконструируют еще один участок набережной Амура

В Благовещенске реконструируют еще один участок набережной Амура
Фото: amurobl.ru

В 2017 году в Благовещенске будет реконструирован участок набережной реки Амур от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, 460 метров обновленной территории планируют открыть в сентябре.

На этом участке обустроят прогулочные тротуары, площадки для массового и активного отдыха, площадки для торговли. Здесь появятся камеры видеонаблюдения и система звукооповещения.

Будет сделана и детская площадка протяженностью 100 метров. Ее поделят на зоны: для детей от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 до 15 лет. Так, для самых маленьких горожан установят детские горки, машины, качели, карусели, а для детей постарше планируют комплекс из горок и сетку «Пирамида» высотой до четырех метров. Покрытие площадки собираются сделать полимерным из разноцветной резиновой крошки. Кроме того, здесь будут различные архитектурные формы с подсветкой в вечернее время.

Что касается освещения в целом, то на детской площадке установят шесть светильников, еще 13 штук десятиметровых опор разместят на протяжении всего реконструированного участка. Для освещения тротуарных дорожек установят 81 трехметровую опору и 20 наземных светильников.

После реконструкции на набережной поставят скамейки с вазонами и более 100 урн. Также проектом предусмотрена посадка более 2 000 деревьев и кустарников (береза, тополь серебристый, сирень, можжевельник, барбарис, ива). Площадь газонов на этом участке составит 19 000 квадратных метров, цветников – 1 620 «квадратов». Из-за большого количества газонов и цветников проектом предусмотрен летний водопровод, так как заезд автотранспорта на участок не рекомендуется.

«Реконструкция набережной в этом году во многом стала возможной благодаря федеральной программе благоустройства городов, которую поддержал президент страны Владимир Путин. Например, в городе Свободный в рамках этой программы будет благоустроен городской парк. А в Благовещенске мы учли мнение жителей и решили благоустроить именно участок набережной реки Амур», – говорит губернатор области Александр Козлов.

По планам, строительно-монтажные работы должны начаться в июне.

Просмотров всего: 1449

#отдых

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    хорошо

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Бабочкины деньги...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А кто подрядчик? Или опять сначала работы начнутся, а потом конкурс проведут? БГС банкрот, если что...

  • Play-off

    Play-off
    10 минут назад

    Замыливание глаз

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    4 минуты назад

    Ну наконец-то расшевелили федералов, а то такой долгострой прям глаза мозолит

  • rostovanasa

    rostovanasa
    3 минуты назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda

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