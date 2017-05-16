Швеция в десятый раз стала чемпионом мира по хоккею с шайбой (видео)

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Сборная Швеции одержала верх над противником из Канады в финале чемпионата мира по хоккею. Матч, проходивший в воскресенье, 21 мая в немецком Кёльне, завершился победой шведов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) после серии буллитов. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе сборной Швеции голами отметился Виктор Хедман (на 40-й минуте), у канадцев шайбу забросил Райан О'Райли (42-я минута). Лидер чемпионата определился в серии буллитов, где сборная Швеции одержала победу с результатом 2:0. Шайбы забили Никлас Бэкстрём и Оливер Экман-Ларсон.

В итоге сборной Канады не удалось защитить титул чемпиона мира, который был завоёван в 2016 году в России. Шведы стали десятикратными чемпионами мира. Последний раз победу шведы праздновали четыре года назад в 2013 году, когда обыграли в финальном матче сборную Швейцарии.

В тот же день в матче за третье место сборная Россия уверенно обыграла команду Финляндии со счётом 5:3. Россиянин Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата с 15 баллами в активе. Самым ценным игроком чемпионата был признан швед Вильям Нюландер.

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Алексей Воскобойников