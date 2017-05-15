В Благовещенске прошел Всероссийский турнир по самбо (фото)

Всероссийский турнир по самбо среди мужчин «Дружба» прошел в областном центре Приамурья в минувшие выходные. 108 спортсменов из разных регионов страны боролись за звание.

Ежегодные соревнования проводятся в Благовещенске в 37-й раз. Победа в турнире даёт право участникам на присвоение звания мастера спорта. Ежегодные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Николая Иванова. «Николай Ильич очень много сделал для развития амурского самбо, в том числе и основал этот турнир», – рассказал старший тренер сборных команд Амурской области Виктор Курашов.

В этом году на спортивное событие прибыли спортсмены из Амурской области, Приморского края, Бурятии, Хабаровского края, Сахалинской области, Камчатского края, Якутии и Еврейской автономной области.

В семи весовых категориях дважды лучшими признали спортсменов из Приамурья:

– в категории до 62 килограммов победил Нарек Овсепян;

– в категории 68 килограммов – Никита Сологубов.

Следующий, 38-й Всероссийский турнир по самбо среди мужчин «Дружба» пройдёт через год.

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Анастасия Болотина