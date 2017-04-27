В Благовещенске и Благовещенском районе усилят контроль за мотоциклистами

На территории Благовещенска и Благовещенского района 22 мая стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Его проводят для профилактики и предотвращения ДТП с участием мотоциклистов, а также для пресечения административных правонарушений с их стороны. Продлится мероприятие до 28 мая.

Как сообщает Госавтоинспекция, весенне-летний период времени характеризуется всплеском аварийности с участием водителей скутеров и мотоциклов, которые относятся к наименее защищенной категории участников дорожного движения.

С начала этого года и с наступлением тёплых дней сотрудники ДПС выявили более 167 нарушений водителями мототранспорта, из них 22 водителя были нетрезвы. Произошло пять ДТП с участием мотоциклистов, в которых 7 человек травмированы.

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Екатерина PL