Амурчанина осудили за хранение пороха и ружья
Житель Тынды был осужден за хранение у себя дома пороха и ружья. Мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба ДВТП.
Так, амурчанина признали виновным по двум статьям УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконный ремонт огнестрельного оружия). Как было установлено, в сентябре 2016 года мужчина незаконно приобрел, а после хранил у себя дома полкилограмма пороха и ружье, отремонтированное им.
Суд назначил жителю Тынды наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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