Амурчанина осудили за хранение пороха и ружья

Фото: vseznaika.org

Житель Тынды был осужден за хранение у себя дома пороха и ружья. Мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба ДВТП.

Так, амурчанина признали виновным по двум статьям УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконный ремонт огнестрельного оружия). Как было установлено, в сентябре 2016 года мужчина незаконно приобрел, а после хранил у себя дома полкилограмма пороха и ружье, отремонтированное им.

Суд назначил жителю Тынды наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 278

#закон #происшествия #суды #Тында

распечатать

Александр Авдеев