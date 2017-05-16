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Амурчанина осудили за хранение пороха и ружья

Амурчанина осудили за хранение пороха и ружья
Фото: vseznaika.org

Житель Тынды был осужден за хранение у себя дома пороха и ружья. Мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба ДВТП.

Так, амурчанина признали виновным по двум статьям УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконный ремонт огнестрельного оружия). Как было установлено, в сентябре 2016 года мужчина незаконно приобрел, а после хранил у себя дома полкилограмма пороха и ружье, отремонтированное им.

Суд назначил жителю Тынды наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#закон #происшествия #суды #Тында

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