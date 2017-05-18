125 лет назад изобрели тюбик для зубной пасты

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125 лет назад дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрёл тюбик для зубной пасты. До конца XIX века зубы чистили зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неудобно.

В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт додумался выпускать «разжиженный» порошок-пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что оказалось ещё хуже пакетиков.

Дантист Шеффилд, профессия которого напрямую была связана с изобретением Колгейта, решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать и для хранения зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он всерьёз занялся выпуском туб с зубной пастой.

Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе. Постепенно олово, из которого делались первые тубы, заменили на алюминий, а позже – на пластик. Однако по форме тюбик остался верен американским предкам.

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Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Он был провозглашён Генассамблеей ООН в 1995 году. Регулярно к этому дню публикуются послания генерального секретаря ООН. В послании 2005 года, в частности, сказано, что биоразнообразие – это фактор, на котором основывается устойчивое развитие и который обеспечивает защиту общества от последствий непредвиденных потрясений.

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275 лет назад штурман отряда лейтенанта Прончищева Семён Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и России – мыса, названного впоследствии в его честь.

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110 лет назад родился выдающийся английский актёр и режиссёр Лоуренс Керр Оливье. В школьном спектакле «Юлий Цезарь» ему доверили роль Брута. Посетившая премьеру актриса Эллен Терри записала в дневнике: «Маленький мальчик, игравший Брута, уже великий актёр»... Настоящая слава пришла к Оливье только после роли Хитклифа в «Грозовом перевале».

Впрочем, он был не только актером, но и режиссёром. Свою карьеру постановщика Оливье начал с постановок шекспировского репертуара, знакомого ему ещё со времен работы в театре. Первым триумфом режиссера стала картина «Генрих V». Она до сих пор считается одной из лучших экранизаций Шекспира, а тогда завоевала несколько «Оскаров» и премию нью-йоркских критиков.

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80 лет назад родился Виктор Понедельник – футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960, заслуженный мастер спорта СССР. В том историческом матче, когда советская сборная уступала в первой половине встрече 0:1 сборной Югославии, в начале следующей половины на 49-й минуте счёт сравняет Слава Метревели, и в упорной игре дополнительного тайма на 113-й минуте гол Виктора Понедельника становится «золотым». Сборная СССР по футболу выигрывает Кубок Европы, сделав победителей самыми выдающимися футболистами в истории советского футбола и первыми обладателями трофея этого турнира. В том же году Понедельник включен в список лучших игроков сезона чемпионата СССР, где находился ещё три года подряд.

В период с 1956 по 1966 гг. Понедельник выходил в 217 матчах чемпионатов СССР, забив 86 голов. За сборную СССР провёл 29 матчей, отправив в ворота соперников 20 мячей. После завершения карьеры футболиста он начал тренировать клуб «Ростсельмаш» (1966–1969). После 1969 года, окончательно закончив спортивную карьеру, футболист пошёл по стопам отца, став спортивным обозревателем.

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Алексей Воскобойников