Дождь в некоторых северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

В Амурской области 22 мая установится переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, местами по северу ожидается слабый и умеренный дождь. В Южных и центральных районах ветер будет юго-западный, на севере – северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду местами с порывами 14-19 метров в секунду.

Термометры на южным и центральным районам Приамурья покажут 18…23 градусов тепла. На севере – плюс 16…21 градус, местами в осадках до плюс 13 градусов.

В Благовещенске рано утром было плюс 10 градусов, юго-западный ветер дул со скоростью 5-9 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 15 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL