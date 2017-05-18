Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость
сегодня, 09:15 0

Дождь в некоторых северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

В Амурской области 22 мая установится переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, местами по северу ожидается слабый и умеренный дождь. В Южных и центральных районах ветер будет юго-западный, на севере – северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду местами с порывами 14-19 метров в секунду.

Термометры на южным и центральным районам Приамурья покажут 18…23 градусов тепла. На севере – плюс 16…21 градус, местами в осадках до плюс 13 градусов.

В Благовещенске рано утром было плюс 10 градусов, юго-западный ветер дул со скоростью 5-9 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 15 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 1

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Снег выпал в Селемджинском районе Амурской области
Общество 1

Около 18 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 20 мая
Общество

На юге Приамурья ожидаются заморозки
Общество

Почти без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 мая