В Зейском районе заработал паром на реке Гилюй

Фото: zvportal.ru

В Зейском районе после зимнего перерыва на реку Гилюй был спущен паром, являющийся важнейшей транспортной артерией между поселками Кировский, Береговой и городом Зея.

Как сообщает «Зейский вестник», работу по спуску парома на воду выполнила бригада, осуществляющая паромную перевозку пассажиров и грузов через Гилюй, под руководством бригадира Виктора Трубицына.

Таким образом, сезон речной навигации в Зейском районе официально открыт.

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#Зея #транспорт

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Александр Авдеев