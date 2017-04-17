В Зейском районе заработал паром на реке Гилюй
В Зейском районе после зимнего перерыва на реку Гилюй был спущен паром, являющийся важнейшей транспортной артерией между поселками Кировский, Береговой и городом Зея.
Как сообщает «Зейский вестник», работу по спуску парома на воду выполнила бригада, осуществляющая паромную перевозку пассажиров и грузов через Гилюй, под руководством бригадира Виктора Трубицына.
Таким образом, сезон речной навигации в Зейском районе официально открыт.
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