Что рассказал в полиции США об отце 11-летний «Павлик Морозов»: обзор прессы

Фото: russian.rt.com

Какие продукты не стоит есть на завтрак; меньше или больше стали пить россияне; насколько пагубно влияют красивые женщины на противоположный пол – о чем пишут СМИ рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Как пишет журнал «Гастрономъ», завтрак является самым важным приемом пищи. («Будто мы этого не знали», – улыбается обозреватель.) Поделившись этим откровением, специалисты-диетологи назвали самые вредные продукты для завтрака. Оказалась, что самыми такими являются как раз те, что употребляем мы. На первом месте – холодные и газированные напитки и рассол, без которых не обходятся утренние приемы пищи, особенно в субботу, воскресенье и понедельник. Далее назван кофе, который повышает и без того высокое давление, особенно по утрам в уже названные дни. Заодно кофеин раздражает слизистую. А всякие печеньки-сладости заставляют поджелудочную железу перенапрягаться, выбрасывая большое количество инсулина. В списке журнала есть также апельсиновый сок и крутые яйца. И с грустью, осознавая уже нанесенный организму вред, переходит обозреватель к следующему изданию.

Вам статья

Так совпало. Павел Андреевич не специально – после статьи о еде ему попалась заметке о питье в «Российской газете». Здесь рассказывается о рейтинге употребления алкоголя в разных странах – он составлен ВОЗ. Самой пьющей страной в Европе и вообще в мире числится Литва: в 2016 году один гражданин этой страны выпил в среднем 16 литров алкоголя, и это абсолютный антирекорд по миру.

По данным Роспотребнадзора, россияне стали пить меньше. С 2009 года, когда на душу россиянина в среднем приходилось по 15 литров алкоголя, в 2017 году пьянство сократилось на треть: теперь средний россиянин выпивает в год порядка 10 литров алкоголя. Что вызывает сомнение, поскольку в моду вошло самогоноварение, подсчитать которое вряд ли кому когда удастся…

Не пропусти

Ну, после питья сам бог велел о женщинах! Американские ученые заявили о пагубном влиянии красивых женщин на противоположный пол. Это касается не моральной стороны вопроса – бог бы с ней, с этой моралью, – а непосредственно здоровья (кстати, стоит пересмотреть все предыдущие обзоры прессы – их автор всегда об этом говорил).

В ходе эксперимента удалось установить, что при виде привлекательной женщины мужчина испытывает огромный стресс. Пятиминутное общение с красавицей исследователи сравнили с ощущениями от прыжка с парашютом. Читал это сообщение в «Панораме» по диагонали, опуская медицинские термины, что только помогло уяснить суть.

Полный абзац

Теперь сразу и о питье, и о женщинах. В «Убойной силе» Павел Андреевич прочитал о том, как житель Новосибирска, изрядно принявший на грудь, не был допущен супругой к супружескому ложу. Да и вообще домой. Ну и немного обидевшись на такую постановку вопроса, отвергнутый муж с удовольствием разбил автомобиль супруги, который та непредусмотрительно оставила во дворе.

Раскаявшаяся в своем поступке дама попросила полицию не арестовывать мужа. А и то: хоть и пьяненький, да все ж под боком, а не где-то там, в холодной камере… Верно?

На посошок

Есть у Павла Андреевича в запасе еще пара другая газет с интересными заметками, да нет времени рассказывать о них. Остановился он на сообщении «Мира новостей» о том, как 11-летний американец позвонил в полицию и сообщил, что его родной папа продает наркотики. Полиция быстро среагировала и во время обыска обнаружила те самые наркотики, общая стоимость которых превышала восемь тысяч долларов. Не бог весть сколько, но все же, все же…

«А дал бы папаша-скряга стервецу на мороженое, которое тот просил, и, глядишь, пронесло бы… И с мыслью о своем тёзке по фамилии Морозов, прощаюсь с вами до завтра», – резюмирует Павел Савинкин.

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Нина Гвоздкова