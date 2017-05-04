Снег выпал в Селемджинском районе Амурской области

В Селемджинском районе Амурской области выпал снег. Для севера Приамурья – это привычная картина, поделились местные жители. В соцсетях появились фотографии цветущего багульника в заснеженном лесу.

В выходные местные жители отмечали минусовые температуры. В субботу столбик термометра опустился до минус 2 градусов. В Экимчане снег выпал в ночь с 19 на 20 мая, но очень быстро растаял, рассказали жители Экимчана. И добавили, что обычно в такую погоду снег идет на перевалах, где всегда отмечают более низкие температуры.

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#Амурская осень #погода #природа

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Нино Кохреидзе