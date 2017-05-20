Родные погибшего в Тынде водителя собирают деньги на похороны

Фото: gazeta-bam.ru

Родные 25-летнего Сергея Вологдина, который погиб 20 мая в ДТП в Тынде, собирают деньги на похороны. Об этом сообщает газета «БАМ».

Как писало Амур.инфо, автокатастрофа произошла утром. Погибший находился за рулем черной иномарки, которая перевернулась. Фото с места трагедии появились в социальных сетях.

По информации газеты, Сергей Вологдин – житель Тынды, он работал водителем водовозки. В конце мая Сергею исполнилось бы 26 лет.

Реквизиты для оказания материальной помощи семье погибшего:

номер карты «Сбербанка» – 63-900 203 901 29306 25, получатель Любовь Савельева (сестра).

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев