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сегодня, 08:55 2

Родные погибшего в Тынде водителя собирают деньги на похороны

Родные погибшего в Тынде водителя собирают деньги на похороны
Фото: gazeta-bam.ru

Родные 25-летнего Сергея Вологдина, который погиб 20 мая в ДТП в Тынде, собирают деньги на похороны. Об этом сообщает газета «БАМ».

Как писало Амур.инфо, автокатастрофа произошла утром. Погибший находился за рулем черной иномарки, которая перевернулась. Фото с места трагедии появились в социальных сетях.

По информации газеты, Сергей Вологдин – житель Тынды, он работал водителем водовозки. В конце мая Сергею исполнилось бы 26 лет.

Реквизиты для оказания материальной помощи семье погибшего:

номер карты «Сбербанка» 63-900 203 901 29306 25, получатель Любовь Савельева (сестра).

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    6 минут назад

    И не стыдно побираться?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Любопытно, сколько им надо?

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