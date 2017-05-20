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Грузовик во Владивостоке протаранил 19 автомобилей

Грузовик во Владивостоке протаранил 19 автомобилей
Фото: newsvl.ru

ДТП с участием 20 автомобилей произошло 21 мая во Владивостоке. Длинномер, гружёный металлом, врезался в автомобили по ходу движения. В аварии пострадал ребенок, сообщает портал vl.ru.

Водитель грузового автомобиля Nissan Diesel при торможении перед светофором не справился с управлением, и это привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами. На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции и бригада медиков.

Помощь медиков понадобилась пассажиру Toyota Chaser. Десятилетний пассажир получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Потерпевшего доставили в травмпункт.

Водителя грузовика 36-летнего жителя Уссурийска направили на прохождение освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой. Проводится административное расследование.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    17 минут назад

    Наоборот.Отказали тормоза ,в следствии чего он не справился с управлением

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