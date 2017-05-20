В Благовещенске загорелся подвал пятиэтажки

Пожар произошел в многоэтажном доме областного центра по улице Политехнической. О возгорании пожарным сообщили 21 мая в 18:54.

Возгорание произошло в электрощитовой. К моменту прибытия пожарных из подвального помещения шел густой дым. В течение двух минут пожар локализовали, еще через восемь минут полностью его ликвидировали.

В результате огонь повредил электрощитовую на площади 1,5 квадратных метра. Но пожарным удалось не допустить распространение огня на квартиры. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Нино Кохреидзе