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сегодня, 08:09 0

В Благовещенске загорелся подвал пятиэтажки

Пожар произошел в многоэтажном доме областного центра по улице Политехнической. О возгорании пожарным сообщили 21 мая в 18:54.

Возгорание произошло в электрощитовой. К моменту прибытия пожарных из подвального помещения шел густой дым. В течение двух минут пожар локализовали, еще через восемь минут полностью его ликвидировали.

В результате огонь повредил электрощитовую на площади 1,5 квадратных метра. Но пожарным удалось не допустить распространение огня на квартиры. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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