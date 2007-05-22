Прилетел Путин: история Приамурья

В 2014 году 22 мая в аэропорту Благовещенска примерно в 1:20 ночи по местному времени приземлился борт № 1 с президентом России Владимиром Путиным

22мая 1905 года собрание «Общества попечения о начальном народном образовании» выразило протест против продолжения войны с Японией и потребовало созвать народное собрание на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования.

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22 мая 1954 года, «Амурская правда» сообщила, что трудящиеся области широко отметили знаменательную дату – 300-летие воссоединения Украины с Россией. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях города прошли торжественные собрания. Сотни докладчиков, агитаторов провели беседы, посвящённые всенародному празднику.

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В 1946-м тресту «Амурзолото» была присуждена первая Всесоюзная премия за победу, одержанную в предмайском Всесоюзном соревновании предприятий Министерства цветной металлургии СССР.

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22 мая 2007 года в Благовещенске запретили продавать и распивать пиво в Городском и Первомайском парках. В документе парки были определены как «места общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготовленных на его основе».

Под определение «общественное место» попали парки, скверы, стадионы, учреждения образования, здравоохранения и транспорт, исключение – набережная Амура. По закону распитие спиртного в общественных местах запрещалось не только несовершеннолетним, но и взрослым.

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В этот день в 2012 году около 13 часов в Белогорске обрушилась кровля трёхэтажного дома № 116 на улице Кирова, в котором расположены торговые помещения. Сооружение упало на проезжую часть и тротуар и придавило женщину с двухлетним ребёнком, которые в тот момент проходили мимо дома. Пострадавших в тяжёлом состоянии на машине скорой помощи увезли в отделение реанимации городской больницы.

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Год назад, 22 мая 2016 года, в Хэйхэ начали работу площадки Международной торгово-экономической ярмарки. Россию представили 23 экспонента. Они выставили мёд и медовую продукцию, кондитерские изделия от фабрики «Зея», бытовую химию, парфюмерию и косметику, также рекламировалась мясная продукция от «Амурского бройлера». Выставка вызвала ажиотаж среди китайских граждан.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина