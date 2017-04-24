Амурэнергосбыт выбрал лучших потребителей электроэнергии

Кто из бизнес-сообщества является образцово-показательным потребителем электроэнергии и поддерживает развитие энергетической отрасли, рассказали в филиале ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт». Там прошло награждение лучших клиентов в рамках акции «Надёжный партнёр».

В акции «Надёжный партнёр» выбирали лучших потребителей электроэнергии среди юридических лиц. Победителей определили в пяти номинациях: промышленные, бюджетные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, а также предприятия малого бизнеса. Критериями отбора стали как платежная дисциплина, так и наличие на производстве современных систем учета, внедрение эффективных технологий энергосбережения.

Промышленные потребители

Среди промышленных потребителей лучшим признали прииск Соловьёвский. Это предприятие потребляет 50 миллионов киловатт-часов электроэнергии за год и не первый раз является победителем акции «Надёжный партнёр». «Мы развиваемся и наращиваем объёмы добычи золота всё время. Сейчас выходим на три тонны в год, включая рудное направление. Соответственно увеличивается и наше энергопотребление», – рассказал заместитель генерального директора прииска Соловьёвский Валентин Сидоров.

Лауреатами в отрасли промышленных потребителей стали также Благовещенский молочный комбинат и компания «Петропавловск».

«Первый параметр, который мы рассматриваем для того, чтобы победитель попал в этот рейтинг, это добросовестность исполнения договорных обязательств. То есть это отсутствие задолженности за потребляемую электроэнергию и стабильные оплаты. Таких потребителей довольно много. Второе, что мы рассматриваем, это значимость и влияние на рынок электроэнергии данного потребителя – он много потребляет и влияет на уровень расчётов в целом по своей отрасли. И третье, на что мы смотрим: как потребитель работает по другим аспектам наших взаимоотношений – насколько внимательно относится к энергосбережению, к ценовой политике и так далее», – прокомментировал директор филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

Бюджетные организации-потребители

Лучшим потребителем среди амурских бюджетных организаций стал Малиновский дом-интернат. Здесь живут 169 воспитанников от 3-х до 23-х лет с различными особенностями развития.

«Мы занимаем большую площадь и тратим много электроэнергии. Всегда аккуратно платим и делаем это заблаговременно. У нас установлены энергосберегающие лампы и тепловые отражатели. И своих воспитанников, по возможности, мы учим и бережному отношению к электроэнергии, и аккуратности в отношении расчётов», – пояснила директор дома-интерната Евгения Куликова.

Лауреатами номинации бюджетные потребители стали ДальГАУ и санаторий «Василёк».

Сельскохозяйственные предприятия

Образцово-показательным потребителем электроэнергии среди сельскохозяйственных предприятий в этом году назвали «Амурагрокомплекс». «Наша компания является одним из самых крупных производителей зерновых и масленичных культур в Приамурье. Политика предприятия направлена на постоянную модернизацию технологического оборудования, за последние годы мы построили три мощных зерносушильных комплекса. Постоянно происходит модернизация приборов учёта, автоматизировали съём данных», – сообщил главный энергетик Амурагрокомплекса Борис Ельцов.

Также лауреатами номинации «Лучший потребитель электроэнергии среди сельскохозяйственных предприятий» стали колхоз «Колос» (Октябрьский район) и ООО «Амурский бройлер».

Предприятия малого бизнеса

В тройку лучших потребителей электрической энергии среди предприятий малого бизнеса вошли ИП Мельниченко В.И. (город Белогорск), ООО «Дельфин» (город Благовещенск) и ИП Токарев Ю.А. (город Свободный).

Предприятия сферы ЖКХ

В пятой номинации сравнивали предприятия ЖКХ. Здесь тройка лидеров выглядит так: «Коммунальные системы БАМа», Белогорская теплоснабжающая компания и Садовский теплосервис–1.

«Многие предприятия в наш список лучших попали именно из-за своей принципиальности и требовательности по отношению к энергетикам и потреблению», – дополнил директор филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

Антирейтинг

Общественность также узнает и о потребителях, финансовая дисциплина которым не знакома. Такие предприятия попадут во всероссийский антирейтинг.

В Амурской области худшими потребителями назвали генерального подрядчика по строительству космодрома «Восточный» – ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России», Зейскую больницу им. Б.Е.Смирнова, ИП Ивахненко Лидия Андриановна (посёлок Магдагачи) и Свободненский водоканал ООО «Аква».

Акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками ежегодно. В прошлом году победителями были признаны 20 компаний.

Партнёрский материал

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Анастасия Болотина