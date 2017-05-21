Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: русский путь в искусстве и проблемы предпринимателей

22 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – заслуженный художник России, искусствовед, профессор АмГУ, кандидат философских наук Владимир Демченко. С ведущими прямого эфира Михаилом Митрофановым и Татьяной Удаловой он поговорит о «русском пути» в изобразительном искусстве и о том, почему Александр Тихомиров из монументалиста превратился в «оконописца».

В дневном эфире «Эха» – программа «Я так думаю!». Темы выпуска: как нынче живётся предпринимателям Приамурья. Гости студии: предприниматель, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов и заместитель председателя Амурского научного центра Андрей Конюшок.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нино Кохреидзе