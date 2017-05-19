Двое амурчан получили серьезные травмы в аварии в центре Читы

Фото: vk.com/region_4ita

В центре Читы ночью 21 мая произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Honda Fit протаранил бетонное ограждение торгового центра. Рулевой погиб на месте, пассажиры, жители Амурской области, получили серьезные травмы.

Авария произошла в 4 часа утра в самом центре Читы, сообщает портал ЗабМедиа. В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение. За рулем сидел 22-летний парень, у которого не было водительских прав. Рулевой от полученных травм скончался на месте.

В автомобиле в момент аварии находились двое пассажиров. 20-летние жители Амурской области госпитализированы в первую городскую больницу Читы. У обоих сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Нино Кохреидзе