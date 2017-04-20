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В Благовещенске 22 мая остановят водозабор и оставят часть города без воды

В Благовещенске 22 мая остановят водозабор и оставят часть города без воды
Фото: vlg-media.ru

Водозабор «Северный» в Благовещенске остановят для подготовки объекта к новому сезону. Без горячего и холодного водоснабжения часть областной столицы останется на два дня.

Отключение коснется жителей районов тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, мясокомбината, птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района Агромаш, микрорайона № 3, улиц Зелёной, Строителей, Кольцевой.

Воду отключат 22 мая в 22:00. Вернется водоснабжение 24 мая в 22:00. В остальной части города в эти дни будет снижено давление в водопроводной сети, сообщили в АКС.

В это время на водозаборе проведут обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды, заменят ряд задвижек и затворов, произведут ревизию запорной арматуры и трансформаторов. На это время намечен капитальный ремонт линии вакуумирования на насосной станции первого подъема.

Работы специалисты также проведут на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах установят больше 10 современных задвижек.

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#жизнь #ЖКХ

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