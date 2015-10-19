В помощь Даше Сибилевой в Благовещенске провели «Добромаркет» (фото)

На набережной Амура в Благовещенске 20 мая прошел благотворительный «Добромаркет». Для горожан выступили танцоры и певцы, а мастерицы выложили на прилавки свои работы. Средства, собранные в ходе акции, подсчитают 22 мая.

«Добромаркет» собрал местных артистов и мастеров на набережной Амура в районе ротонды. Благотворительную акцию организовали, чтобы помочь собрать деньги на лечение полуторагодовалой Даши Сибилевой. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития. Даша пострадала во время родов. Ее сестра-близняшка развивается, как все здоровые дети, а Даше требуется постоянное лечение. Девочки родились 16 сентября 2015 года с едва заметными признаками жизни. Во время родов их мама чуть не умерла от потери крови. Внутриведомственная комиссия подтвердила вину дежурного врача перинатального центра. Мама Даши вместе с малышкой пришла на благотворительную акцию и сама поблагодарила организаторов и тех, кто откликнулся на их призыв.

Свои работы представили около 20 рукодельниц. Это работы, выполненные в разных техниках: от текстильных кукол и украшений, до декоративных изделий из дерева. Каждый из мастеров внес свой вклад в помощь маленькой благовещенке. Взнос от участника составлял 2 000 рублей.

Каждый желающий мог приобрести воздушный шарик за 100 рублей. Средства опускали в специальные ящики. По тому же принципу работал отдельный стол «Добромаркета». Здесь желающие могли выбрать любую вещь и внести в качестве пожертвования столько, сколько посчитают нужным.

Для горожан на набережной выступили известные танцевальные коллективы Благовещенска: студия танца «Траффик», «Спарта». Со своей программой танцев для здоровья выступили и члены «Ассоциации пожилых людей». Номера для благотворительной акции подготовили артисты цирка «Ап!» и театра огня «Одержимые». Вышли на набережную и настоящие рыцари. Показательные выступления провели благовещенские реконструкторы.

Каждый желающий мог сделать фото с выставочными собаками школы Top-Dogs, а для детей работал аквагример.

Результат благотворительной акции станет известен 22 мая, когда организаторы вскроют ящики для сбора средств.

Просмотров всего: 301

#жизнь #здоровье #культура

распечатать

Фотогалерея +64

Нино Кохреидзе