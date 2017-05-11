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сегодня, 16:46 3

Объемы строительства в Приамурье упали на 40 %

Объемы строительства в Приамурье упали на 40 %
Фото: ht16.ru

Площади жилья, построенного предприятиями всех форм собственности, с начала этого года упали на 40 %. Такие данные в сравнениями с аналогичным периодом прошлого года публикует Амурстат.

За 4 месяца с начала 2017 года на территории области построено 322 квартиры общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Если сравнивать с показателями 2016 года, то снижение составляет почти 40 %. В прошлом году темпы и объемы, напротив, росли. По вводу жилья начало 2016 года обогнало 2015 на 15,8 %.

Доля индивидуального жилья в общем объеме растет. Объекты, построенные населением за счет собственных и заемных средств, составляют 38,3 %. В прошлом году таких частных строителей было меньше – 25,7 %.

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#Амурская осень #жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    Конечно, куда строить то уже? Жилья пресс, а население только убывает. Причем понастроили на окраинах, кому оно там надо...

  • Пейс

    Пейс
    3 часа назад

    Br35Конечно, куда строить то уже? Жилья пресс, а население только убывает. Причем понастроили на окраинах, кому оно там надо...


    Не только это, цены страшно завышены, спроса нет и не будет...

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    а зачем строить? когда коренное население с каждым годом убывает,что строители этого не понимают,доходы населения не растут,а у кого есть деньги на западе страны купят,где условия для жизни лучше,это все понимают....а улучшения жизни на ДВ ,к сожалению только на бумаге....

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