Строительство ТОР будут показывать онлайн

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Организовать прямую трансляцию с площадок проектов, реализующихся на территория опережающего развития и в Свободном порту Владивостока, решили на сайте Корпорации развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Уже сейчас можно посмотреть, как идет строительство в некоторых ТОР и Свободном порту Владивосток. На объектах установлены веб-камеры. Эту практику мы, конечно, будем расширять. Постараемся сделать так, чтобы каждый объект, который строят инвестор ТОР и Свободного порта Владивосток или Корпорация к сентябрю имел веб-камеру, чтобы любой человек мог увидеть, что происходит сейчас на Дальнем Востоке», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Указание установить веб-камеры дал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Я попросил специально корпорацию, чтобы веб-камеры были на всех этих стройках. Чтобы любой заинтересованный гражданин по Интернету смог посмотреть, какие где стройки происходят. Чтобы было понятно, где и какая инфраструктура создается. Первые такие веб-камеры появились на прошлой неделе. В Интернете уже идет трансляция. Надо, чтобы веб-камеры появились на всех объектах к Восточному экономическому форуму», – уточнил Александр галушка.

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#Дальний Восток #политика #российская власть

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Нино Кохреидзе