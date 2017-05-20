Палы сухой травы зарегистрировали в Белогорске, Свободном и в Константиновском районе

Фото: gzt-sv.ru

20 мая на территории Амурской области зарегистрировали три пала сухой растительности в Константиновском районе, а также в городах Белогорск и Свободный. С огнем боролись 22 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области.

О пожаре в лесах в окрестностях Свободного сообщал портал Gzt-sv.ru. В редакцию издания фотографии прислала жительница Свободного и сообщила, что снимки она сделала в дачном поселке «Энepгeтик» в oкpecтнocтяx микpopaйoнa Дyбoвки.

Для предупреждения лесных пожаров в области работают 452 межведомственные группы. При патрулировании 20 мая они обнаружили и ликвидировали восемь возгораний. Не обошлось и без нарушителей – к административной ответственности привлекли двух человек.

По состоянию на 21 мая I класс пожарной опасности установлен в пяти районах Приамурья: Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском и Тындинском. В двух районах – Мазановском и Свободненском – установлен II класс пожарной опасности. В 13 районах – III класс пожарной опасности. Это Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Нино Кохреидзе