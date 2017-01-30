За нелицеприятный отзыв о Благовещенске Сергею Доренко придется отвечать в суде

Фото: i.ytimg.com

С иском в Арбитражный суд Москвы обратился известный благовещенский правозащитник и директор компании «Строительный комиссар» Игорь Волобуев. Он требует обязать журналиста радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко озвучить в своей программе ответ амурчан.

Предварительное заседание по делу назначено на 1 августа 2017 года. Игрь Волобуев обращался в суд с ходатайством провести заседание по видео связи. Но суд отказал, сославшись на то, что амурчанин может отправить на заседание своего представителя или согласиться на рассмотрение без его присутствия.

Известный российский журналист нелестно отозвался о Благовещенске в январе 2017 года. В эфире программы «Подъём» на радио «Говорит Москва» Сергей Доренко и соведущая Анастасия Оношко обсуждали новость о размещении в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Они упомянули город Хэйхэ и Благовещенск. Причём областной центр Доренко назвал местом, пахнущим кошачьей мочой.

Такое заявление вызвало широкий резонанс среди амурских общественников. Высказалась даже мэр Благовещенска Валентина Калина. А благовещенский юрист Игорь Волобуев не только составил претензию в адрес радиостанции «Говорит Москва», но и написал текст, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире. Но на претензию в редакции не отреагировали. Тогда амурчанин решил обратиться в суд.

«ООО «Строительный комиссар» считает, что указанные оценочные суждения Доренко Сергея Леонидовича, распространённые в отношении г.Благовещенска с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, содержат в себе признаки диффамации и являются несостоятельными, а также неприемлемыми для распространения в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», – сказано в требовании. О моральном вреще или ущербе речи не идет. Вторым пунктом истец требует лишь взыскать с ответчика госпошлину в размере 6 000 рублей.

Просмотров всего: 422

#городская власть #жизнь #Китай #СМИ

распечатать

Нино Кохреидзе