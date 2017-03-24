Более 500 благовещенцев пришли на «Ночь в музее» (фото)

Амурский краеведческий музей 20 мая присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». Акцию посвятили Году экологии и 100-летию российской революции 1917 года. Двери музея были открыты для всех желающих до 23 часов.

На входе всех посетителей встречали красноармеец и матрос в форме образца 40-х годов прошлого века. Акция этого года объединила две темы: Год экологии и 100-летие российской революции 1917 года. Открыло «Ночь в музее» выступление образцового хореографического ансамбля «Ровесники».

Для посетителей в стенах музея организовали более 40 площадок. Часть экспозиций посвятили природе Амурской области. Здесь главной стала экспозиция «Рыбы Амура». Она была создана в 1980-х годах хабаровскими специалистами. 4 года назад, когда в музее проходил ремонт, экспозицию убрали в запасники. И вот вновь выставили на первом этаже. Экологической теме посвятили много игровых программ: детям предлагали найти краснокнижных животных и птиц среди экспонатов, демонстрировали фильмы на тему экологии и многое другое.

В зале Албазинского острога по традиции все посетители могли посмотреть выставку вооружения, облачиться в кольчуги и сразиться на мечах. Также здесь предлагали гостям сплести себе обереги и вплести цветные ленточки в кольчугу, оставив, таким образом, свой след в истории.

В следующих залах можно было сфотографироваться с госпожой Лебедевой и приказчиком – традиционными героями различных музейных мероприятий. На втором этаже впервые выставили экспонаты музея МЧС. Там дети охотно фотографировались в блестящих шлемах и с брандспойтами в руках.

Вторая главная тема – революция 1917 года. Ей посвятили несколько залов, экскурсии и квест. Главной интерактивной площадкой стала «Ленинская комната». Она была воссоздана из уникальных документов и воспоминаний очевидцев событий с использованием экспонатов из запасников музея. В экспозиции выставили бюст Владимира Ленина, а также представили фотографии, различные предметы и подарки, которые получали в разные годы пионерские и комсомольские организации. Такая ленинская комната в свое время была на каждом предприятии. Пришедшие могли полистать уникальные документы и воспоминания очевидцев революционных событий. Некоторые даже находили записи о своих предках. Отдельно для посетителей представили выставку оружия военно-патриотического объединения «Россия» имени Сергея Кареева. На этой площадке все желающие могли рассмотреть оружие времен Великой Отечественной войны и сфотографироваться.

А для самых активных в музее провели квест «Красные и белые». Командам нужно было найти золото с канонерской лодки «Орочанин», которая по легенде затонула в годы гражданской войны.

«Трудно делать выводы до сих пор, даже спустя 100 лет. Несмотря на то, что историки знают по дням, по часам революцию. В основе лежала теория классовой борьбы. Круглый стол показал, что мы всё равно мало знали. Причинно-следственные связи были разорваны. Само понятие революции требует переосмысления. Революций нельзя допускать, потому что это всегда кровопролитие. А самое страшное – это гражданская война, которая всегда следует за революцией, и здесь «брат на брата». Такого нельзя допускать. Я за разумные преобразования, за ответственность в политике. Как краевед считаю, что каждая судьба ценна. Мне кажется, мы уроки истории извлекли. И, забыв, возвращаемся к ним. Ни в коем случае нельзя их забывать, нельзя опускать шлагбаум. Каждый из них был патриотом: и красные, и белые. Они все говорили о величии России, поэтому нужно сохранять историю и уважение к ней», – рассказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

На «Ночь в музее» в Амурский областной краеведческий музей 20 мая пришли более 500 человек.

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Нино Кохреидзе