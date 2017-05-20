Пожар в студенческом общежитии ДальГАУ потушили

Фото пресс-службы МЧС

Пожарные Благовещенска потушили возгорание в студенческом общежитии Дальневосточного аграрного университета. Возгорание произошло в одной из комнат.

О пожаре в жилом общежитии по улице Театральной областного центра сообщили в 09:50. На место направили 19 пожарных и 7 единиц техники.

Загорелась электропроводка на втором этаже. Огонь начал быстро распространяться в одной из комнат. Пожарные эвакуировали двух человек, 82 человека вышли самостоятельно. За три минуты огнеборцы локализовали возгорание. Чтобы полностью ликвидировать пожар потребовалось еще 15 минут. В результате выгорела комната, в которой и произошло возгорание. На другие помещения огонь не распространился.

Обстоятельства возгорания еще предстоит установить. На месте работает государственный инспектор по пожарному надзору отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Нино Кохреидзе