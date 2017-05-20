Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:18 5

Пожар в студенческом общежитии ДальГАУ потушили

Пожар в студенческом общежитии ДальГАУ потушили
Фото пресс-службы МЧС

Пожарные Благовещенска потушили возгорание в студенческом общежитии Дальневосточного аграрного университета. Возгорание произошло в одной из комнат.

О пожаре в жилом общежитии по улице Театральной областного центра сообщили в 09:50. На место направили 19 пожарных и 7 единиц техники.

Загорелась электропроводка на втором этаже. Огонь начал быстро распространяться в одной из комнат. Пожарные эвакуировали двух человек, 82 человека вышли самостоятельно. За три минуты огнеборцы локализовали возгорание. Чтобы полностью ликвидировать пожар потребовалось еще 15 минут. В результате выгорела комната, в которой и произошло возгорание. На другие помещения огонь не распространился.

Обстоятельства возгорания еще предстоит установить. На месте работает государственный инспектор по пожарному надзору отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 1519

#вузы #МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Vишня2

    Vишня2
    3 часа назад

    Выселят виновника теперь.

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    1 час назад

    Не фиг курить в комнате

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Дорогие Россияне, научитесь читать. Написано же, проводка!!!

  • Каджит

    Каджит
    31 минута назад

    Уголёк

    Дорогие Россияне, научитесь читать. Написано же, проводка!!!



    А вы кто с Козловым?

    Не россияне?

  • Каджит

    Каджит
    30 минут назад

    Наш Амурский уголь, ОАО на Кипре беда-печаль.

    Оббирают нас деньги там

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Палы сухой травы зарегистрировали в Белогорске, Свободном и в Константиновском районе
Происшествия 4

Водитель грузовика устроил смертельное ДТП, находясь в наркотическом опьянении
Происшествия 22

Горит студенческое общежитие ДальГАУ в центре Благовещенска
Происшествия

Огонь уничтожил 12 кузовов на авторазборе в Благовещенске