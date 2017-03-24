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В России нужно повысить пенсионный возраст, чтобы стабилизировать рынок труда

В России нужно повысить пенсионный возраст, чтобы стабилизировать рынок труда
Фото: liter.kz

Международный валютный фонд порекомендовал российской власти повысить пенсионный возраст. Так в стране можно смягчить воздействие отрицательных демографических тенденций на рынке труда. К такому выводу пришли представители МВФ после визита в Россию, пишет РИА Новости.

В 2016 году в стране 43,3 миллиона человек составляли люди пенсионного возраста. В 2017 году эта цифра, по данным Пенсионного фонда России, вырастет до 43,9 миллиона.

Это не первое подобное предложение. Федеральные СМИ сообщали ранее, что руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил повысить выход на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Соответствующую стратегию экс-глава Минфина передал Владимиру Путину. Повышение тогда рекомендовалось ввести с 2019 года.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Просмотров всего: 1158

#жизнь #закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    В России нужно сократить количество дебилов-чиновников, а их зарплаты пустить на выплату пенсий. Вот тогда ситуация стабилизируется!

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Верные слова. Также сократить количество припогонных харчевателей,

    Плюс наладить производство, создавать рабочие места с нормальными условиями труда и адекватной зарплатой для жизни, а не выживания в тех условиях, куда своими поборами загнали простых людей эти заседанцы и умники всех мастей.

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    4 часа назад

    Каким образом повышение пенсионного возраста может стабилизировать рынок труда, если даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию не хватает рабочих мест..

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Gorchitsa

    Каким образом повышение пенсионного возраста может стабилизировать рынок труда, если даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию не хватает рабочих мест..



    рынок труда это не стабилизирует, да и какой работодатель назовите мне ,захочет брать пожилого,а в таком возрасте и с кучей болезней,брать на работу,ну если только в госдуме сидеть и придумывать новые налоги,акцизы и т.д.,то да,смогут работать.А вот выплаты пенсионные сократятся,что и добиваются.

  • Zатмение

    Zатмение
    4 часа назад

    А нас рать! Что нет рабочих мест! И на работу уже после 40 трудно устроиться в нашем городе. Цель - не выплачивать пенсию!!! А то, что работать не где... Кого это ...волнует ???

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    архивная

    Gorchitsa

    Каким образом повышение пенсионного возраста может стабилизировать рынок труда, если даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию не хватает рабочих мест..



    рынок труда это не стабилизирует, да и какой работодатель назовите мне ,захочет брать пожилого,а в таком возрасте и с кучей болезней,брать на работу,ну если только в госдуме сидеть и придумывать новые налоги,акцизы и т.д.,то да,смогут работать.А вот выплаты пенсионные сократятся,что и добиваются.



    Так вот именно, что высидев, проспав,отожравшись в столовой в ГД они и получат немалую пенсию.

    А шахтеры в Забайкалье пусть сидят в шахте со своей голодовкой. Даже горбатящимся работягам за свой честный труд платить не хотят и кидают, что уж о пенсиях говорить каких - то. Где порядок в стране по данному вопросу от Гаранта?

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    усиленно сокращают население

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    KatsВ России нужно сократить количество дебилов-чиновников, а их зарплаты пустить на выплату пенсий. Вот тогда ситуация стабилизируется!


    ++++++++++

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Хотят прировнять к Евросоюзу . Но сначала бы создали условия жизни людей , как в Европе.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    2 часа назад

    Zатмение

    А нас рать! Что нет рабочих мест! И на работу уже после 40 трудно устроиться в нашем городе.



    это точно.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Долой министров-капиталистов и их прислужников! Россия не то государство, которое не может прокормить своих же граждан, если власть утверждает обратное, ухудшая условия жизни обычных граждан, нужно менять систему управления государством. Будьте вы прокляты, все те, кто довёл людей до того, что они не живут, а просто пытаются выжить, даже работая без отпусков!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Алекsей

    Долой министров-капиталистов и их прислужников! Россия не то государство, которое не может прокормить своих же граждан, если власть утверждает обратное, ухудшая условия жизни обычных граждан, нужно менять систему управления государством. Будьте вы прокляты, все те, кто довёл людей до того, что они не живут, а просто пытаются выжить, даже работая без отпусков!



    А что не живёшь? Женись, люби, детей расти, на шее катай, с любимой рассветы встречай... Путин мешает чтоль?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?



    Не я патиссоном с краю не бывал и подсказать тебе нечем. А далёко-ль ты с краю жизни припеком-то оказался?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?



    Не я патиссоном с краю не бывал и подсказать тебе нечем. А далёко-ль ты с краю жизни припеком-то оказался?



    Чё?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?



    Не я патиссоном с краю не бывал и подсказать тебе нечем. А далёко-ль ты с краю жизни припеком-то оказался?



    Чё?



    Ты же к огородам, а не к жизни в стране и к делам правительства интерес имеешь сам так свел свои комменты.т.е. к краю жизни припеком себя поставил. Что еще тут тебе разжевывать?

    Вот я и спрашиваю далёколь к краю-то припекся?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?



    Не я патиссоном с краю не бывал и подсказать тебе нечем. А далёко-ль ты с краю жизни припеком-то оказался?



    Чё?



    Ты же к огородам, а не к жизни в стране и к делам правительства интерес имеешь.т.е. к краю жизни припеком себя поставил. Что еще тут тебе разжевывать?



    Уважаемый дорогой друг! Я не к "огородам" интерес имею, а к своему огороду. Одному. Жизнеобеспечение моей семьи и сама жизнь и радость в ней зависит от меня лично, а не от Путина, Калиты, Козлова, Папы Римского и других людей. Кесарю - кесарево, Диме Димино. А с патиссонами ты так зря: они в посоле получаются вкуснее огурцов.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А что такое патиссоны?

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Когда Хрущёва Никиту Сергеевича напнули, он тоже вплотную занялся огородом...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Чтоб стабилизировать надо на народ надавить, под согнуть, по обобрать, по стращать, под распять, подвязать как собаку на цепь. А лучше просто бабки сбивать.



    Это ты о чём?



    Да все о том-же о политике ползания по дну экономики медведевского правительства



    А я их не знаю, кто-то говорит, что они где-то существуют. Я вот патиссонов сорт выбираю, не подскажешь на засолку?



    Не я патиссоном с краю не бывал и подсказать тебе нечем. А далёко-ль ты с краю жизни припеком-то оказался?



    Чё?



    Ты же к огородам, а не к жизни в стране и к делам правительства интерес имеешь.т.е. к краю жизни припеком себя поставил. Что еще тут тебе разжевывать?



    Уважаемый дорогой друг! Я не к "огородам" интерес имею, а к своему огороду. Одному. Жизнеобеспечение моей семьи и сама жизнь и радость в ней зависит от меня лично, а не от Путина, Калиты, Козлова, Папы Римского и других людей. Кесарю - кесарево, Диме Димино. А с патиссонами ты так зря: они в посоле получаются вкуснее огурцов.



    Никогда к соленым патиссоны в жизни не имел дела, хотя помнится мать какое-то время имела для себя ним дело да и забросила. Мы всегда были видимо не привередливы так я полагаю.У меня все просто на огороде и терпеть не могу беспорядка и неаккуратности в любом деле обеспечения стола

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