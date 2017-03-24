В России нужно повысить пенсионный возраст, чтобы стабилизировать рынок труда

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Международный валютный фонд порекомендовал российской власти повысить пенсионный возраст. Так в стране можно смягчить воздействие отрицательных демографических тенденций на рынке труда. К такому выводу пришли представители МВФ после визита в Россию, пишет РИА Новости.

В 2016 году в стране 43,3 миллиона человек составляли люди пенсионного возраста. В 2017 году эта цифра, по данным Пенсионного фонда России, вырастет до 43,9 миллиона.

Это не первое подобное предложение. Федеральные СМИ сообщали ранее, что руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил повысить выход на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Соответствующую стратегию экс-глава Минфина передал Владимиру Путину. Повышение тогда рекомендовалось ввести с 2019 года.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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#жизнь #закон #российская власть

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Нино Кохреидзе