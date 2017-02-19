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Водитель грузовика устроил смертельное ДТП, находясь в наркотическом опьянении

Водитель грузовика устроил смертельное ДТП, находясь в наркотическом опьянении
Фото: dps_bl.kontrol

Семь лет колонии может получить водитель грузовика за то, что устроил смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения. Аварий произошла в ночь с 18 на 19 февраля на 113 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску».

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» следователи амурской полиции направили в суд.

Следователи установили, что мужчина 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу легковому автомобилю, которое двигалось по главной дороге. Грузовик, кстати, принадлежал подрядной организации, которая в Свободном осуществляла строительство. Столкновение было жестким. Пассажир легковой «тойоты» 1971 года рождения погиб на месте.

Для того, чтобы установить вину водителя пришлось провести автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы. Также проверяли показания свидетелей страшной аварии.

Расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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