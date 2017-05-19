Огонь уничтожил 12 кузовов на авторазборе в Благовещенске

В результате пожара, который 20 мая произошел на территории предприятия, занимающегося разбором автомобилей, огонь уничтожил 12 кузовов. Изначально сообщение поступало о возгорании 9 автомобилей.

О пожаре в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьская сообщили 20 мая в 11:12. На место направили огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части и пожарной части №1 города Благовещенска. В тушении принимали участие 23 человек и пять единиц техники. На то, чтобы ликвидировать открытое горение у них ушло восемь минут.

В результате пожара кузовные агрегаты уничтожены огнём полностью. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 180

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе