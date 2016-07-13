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сегодня, 09:53 2

100 миллионов тонн сырой нефти Россия поставила в Китай по ВСТО

100 миллионов тонн сырой нефти Россия поставила в Китай по ВСТО
Фото: ecifpa.ru

За пять лет эксплуатации нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» Россия поставила в КНР 100 миллионов тонн нефти. Об этом со ссылкой на китайскую таможню сообщает агентство Синьхуа.

Россия начала поставки нефти в Китай по ветке нефтепровода Сковородино – Мохэ – Дацин в 2011 году. В 2013 году стороны договорились нарастить поставки.

«Нефтепровод позволил сократить себестоимость и повысить эффективность китайского импорта российской нефти, который раньше опирался на железнодорожные перевозки. Согласно двустороннему соглашению, до 2030 года по нефтепроводу "Россия-Китай" в Китай ежегодно будет транспортироваться 15 миллионов тонн сырой нефти», – сообщает китайское информационное агентство.

Общее потребление нефти в Китае в 2016 году достигло 560 миллионов тонн. Из них 65 % составил импорт. И по прогнозам экспертов потребление в КНР будет расти.

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#Китай #российская власть #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    43 минуты назад

    хоть сырой нефти,всё же лучше,чем ничего,только не знаю,деньги от продажи сырой нефти в бюджет или в частные руки...

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Китайцы массу всего из сырой нефти произведут и впарят обратно втридорога.

    Спекулянты только барыжить ресурсами могут и за бугор детям отправлять и вкладывать, да в оффшоры.

    Развитие ДВ - это миф для населения. Обычная стиральная машина для отмыва и легализации финансов на "крупнейших стройках страны" своими людьми.

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