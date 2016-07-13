100 миллионов тонн сырой нефти Россия поставила в Китай по ВСТО

Фото: ecifpa.ru

За пять лет эксплуатации нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» Россия поставила в КНР 100 миллионов тонн нефти. Об этом со ссылкой на китайскую таможню сообщает агентство Синьхуа.

Россия начала поставки нефти в Китай по ветке нефтепровода Сковородино – Мохэ – Дацин в 2011 году. В 2013 году стороны договорились нарастить поставки.

«Нефтепровод позволил сократить себестоимость и повысить эффективность китайского импорта российской нефти, который раньше опирался на железнодорожные перевозки. Согласно двустороннему соглашению, до 2030 года по нефтепроводу "Россия-Китай" в Китай ежегодно будет транспортироваться 15 миллионов тонн сырой нефти», – сообщает китайское информационное агентство.

Общее потребление нефти в Китае в 2016 году достигло 560 миллионов тонн. Из них 65 % составил импорт. И по прогнозам экспертов потребление в КНР будет расти.

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Нино Кохреидзе